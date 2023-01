Basket-ball - Division 3 : Les Comblinois sont sur une voie royale vers le titre

Et, d’entrée, clairement, les locaux répondaient présent, trouvant la parade sur toutes les défenses proposées par Comblain. Et même si Princen sortait encore un match cinq étoiles offensivement, comme un Matisse pourtant diminué, derrière, pas moyen de stopper des locaux sur un nuage regagnant les vestiaires devant: 46-45. "Nous ne jouions pas mal mais, physiquement, nous étions en souci avec, surtout, un manque de communication et de cohésion dont les locaux profitaient pour nous punir à chaque fois", continuait Humblet.

Mais le passage aux vestiaires allait tout changer. "On a mis les choses au point et on s’est regardé dans les yeux en se disant qu’il fallait une réaction. Et, croyez-moi, ce sont des guerriers qui sont sortis des vestiaires. Leurs regards témoignaient de leur détermination. On n’a plus laissé un centimètre à l’adversaire. Les joueurs, leur staff et leurs supporters, on les a complètement éteints ! Je n’ai jamais coaché une équipe sortant une telle prestation défensive de toute ma carrière."

Avec deux meneurs se relayant pour mettre leurs adversaires hors du match, Comblain détenait la première clé. Puis, dans la foulée, les Rouge et Blanc n’encaissaient plus rien. 21 points en vingt minutes, c’est ce que les locaux claquaient en un quart lors premier acte. Devant, Goémé s’ajoutait aux armes offensives pour faire le break dans le troisième quart et ne plus laisser filer cette magnifique victoire qui pourrait donc être celle du lancement vers la TDM1.

La semaine prochaine, c’est la venue de Malines, une équipe de bas de classement, qui attend les Comblinois. Un adversaire qu’il faudra respecter avant de se lancer dans la "tournée" des rivaux directs avec le déplacement à Ostende. Cette semaine, les joueurs et le staff seront vus par le comité pour définir les intentions de tout le monde.

QT : 22-23, 24-22 (46-45), 9-15 (55-60), 12-18.

COMBLAIN: Malempré 0, Roland 9, Goeme 13, Collard 2, Princen 19, Rondoz 7, Darmont 3, Matisse 16, Hounhanou 0, L’hoest 9.