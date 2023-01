Basket-ball - Régionale 2 : Aïe, Huy rate (encore) la montre en or

Grave erreur de notre part et, peut-être, aussi des Hutois eux-mêmes car ce manque de confiance initial a peut-être creusé leur tombe alors que l’on a finalement vu leur meilleur visage de la saison. Enfin, en 2e période car, en début de partie, c’est l’éternel rituel mosan qui se déroulait. Impérial en rentrant les 6 premiers points de l’équipe, Paeleman faisait 6-2… avant de couler complètement comme ses coéquipiers.

Linthout en profitait pour entrer dans son match et rapidement prendre 10 points d’avance. Heureusement, à 12-22, De Neve allait arrêter l’hémorragie. Prenant le relais d’un Paeleman trop esseulé, l’intérieur enchaînait 5 points (dont une bombe) pour équilibrer les échanges car, défensivement, Huy avait trouvé la clé. Limitant les visiteurs, les Mosans voyaient aussi Royen puis Roncali finir le premier acte en frappant à distance pour limiter la casse à 27-37.

Danze, au courage

Puis, à l’image du capitaine Danze se faisant violence malgré sa blessure, Huy allait hausser le ton et même se montrer séduisant. Comme espéré, c’est Njoumegni qui allait alors démontrer toute la progression qui est la sienne depuis le début de saison. Alternant paniers dans la raquette et bombes à distance, le Hutois enchaînait les paniers pour tirer le groupe dans son sillage. Défensivement, Huy encaissait encore 24 points sur plusieurs erreurs grossières mais, devant, tout le monde se mettait à jouer juste. Et la bombe de Danze dans le quatrième quart sonnait la charge.

En plus d’un Njoumegni claquant 11 points dans le 3e quart puis encore 7 en début de 4e, De Neve y allait d’un panier avant que le 5-0 de Royen ne mette les siens aux commandes. Allait-on voir ce groupe enfin renouer avec la victoire après une saison R1 blanche ? Avec deux lancers, Huy avait la balle du KO mais les deux étaient ratés. Dans la foulée, Linthout réussissait toutes ses attaques suivantes pour reprendre le contrôle et s’imposer… même si Huy, par sa combativité, méritait d’enfin regoûter au succès. On espère que ce n’est que partie remise car, même si une nouvelle descente est inévitable, le comportement de ce samedi, malgré les conditions toujours compliquées, mérite d’être récompensé.

QT: 12-20, 15-17 (27-37), 27-24 (54-61), 19-14.

HUY: Puddu 0, Royen 12, Paeleman 10, Danze 12, Njoumegni 23, Maah 2, Roncali 4, De Neve 10.