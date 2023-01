Sans vrai numéro 9, Stockay va bricoler

On se souvient du match aller, évidemment. Stockay avait souffert les saintes croix pour imposer ses vues à une équipe dont on sentait tout le potentiel bien que moribonde au classement. La donne a bien changé depuis lors. Le favori, ce samedi soir, sera clairement La Louvière, qui plus est dans ses installations. "Cette équipe a bien progressé, reconnaît Manu Valoir. On sentait bien qu’elle en avait sous la pédale. Mais nous aussi, on a progressé. C’est la plus belle équipe de la série. Et on n’est plus la même équipe qu’à aller. Et ce n’est pas la courte défaite concédée face à Warnant la semaine passée. Il y avait de très belles choses. Les gars le savent. Et si on arrive à mettre le dernier geste, on pourra vraiment penser à la victoire. Mais on a bossé ça, une fois encore, à l’entraînement cette semaine. Et on a prouvé avant les fêtes qu’on savait aussi être efficace. " Même si pour cette rencontre, il faudra faire sans Diallo, parti, et Gueye, blessé. Un casse-tête offensif en vue pour Manu Valoir qui va devoir trouver des solutions…