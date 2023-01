P1 : Waremme B va affronter du lourd avec le déplacement à Alleur

Difficile d’imaginer reprise plus compliquée que celle de Waremme en 2023. Un déplacement chez le coleader de la série, ce n’est évidemment pas le meilleur pour reprendre en douceur. D’autant que l’on connaît la moyenne d’âge et la manière de vivre de la majorité des Hesbignons qui vont peut-être avoir des soucis de démarrage. "On est un peu comme avant de jouer la première rencontre de championnat contre cette même équipe. Nous sortions d’une préparation compliquée, sans rythme réel et nous avions loupé notre match. On sait que les fêtes ont peut-être fait des dégâts sur les organismes car on a eu un programme" light "durant la trêve alors que nos jeunes sont aussi occupés par leurs examens", soulignait Maxime Gaudoux, le futur retraité.