Maxime Crahay et Lorenzo Cusumano, l’autre derby de ce Solières-Hamoir

« Il faut des renforts »

Englué dans une mauvaise passe depuis le début de saison, Solières inquiète. "Pour se sauver, il faut des renforts mais des gars avec une bonne mentalité. Si c’est pour avoir des renforts qui tirent la tronche (sic) et qui ne donnent rien, ce n’est même pas la peine, précise le Verviétois. Si on avait davantage de concurrence dans le groupe, comme l’année dernière, on ne parlerait pas de maintien. Le départ d’Anthony Monin ? Je ne juge pas mais à partir du moment où tu signes un contrat d’un an et que t’es payé à l’heure, tu termines la saison. En tout cas, c’est comme ça que j’ai été éduqué. Je terminerai le championnat à Solières. Après ? Je ne sais pas. Il n’est pas exclu que je reste au club, même si on descend en D3 ACFF. Néanmoins, l’idée de me rapprocher près de chez moi, en région verviétoise."

Pour Hamoir, forcément, la rencontre risque d’être particulière avec le décès de Nicola Finocchio survenu mardi. "Les derniers jours ont été très compliqués pour l’ensemble du club. Tout le monde est encore sous le choc, note Lorenzo Cusumano. Hamoir, c’est bien plus qu’un simple club. Dimanche, on veut absolument prendre les trois points pour Monsieur Finocchio. Ce sera très spécial et émouvant d’autant que sa famille risque d’être présente."

Pour la première fois depuis 25 ans, les Rats évolueront sans leur président. Nul doute que l’émotion sera palpable sur le coup de 14h30, ce dimanche.