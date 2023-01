Ludo Humblet, le coach de Comblain avant le déplacement à l'Asse-Ternat : « Cela sent mauvais »

C’est parti ! Après le 11 sur 11 du premier tour, Comblain se lance dans la 2e partie d’une saison qu’on espère positive et… permettant d’accéder à la division supérieure. Pendant la trêve, les troupes de Ludovic Humblet ont levé le pied et encore vu des rivaux directs perdre des plumes. Ainsi, il ne reste plus que Flenu avec 3 revers, les autres pointant déjà à 4. Une avance de feu mais qui n’est pas encore gage de titre. Il faut donc encore gagner plusieurs matchs pour un groupe qui recommence de manière assez "light" avec ce déplacement à Asse-Ternat, 4 victoires pour 7 revers. Pourtant, c’est un coach assez inquiet qui nous parlait de cette rencontre. "Cela sent mauvais comme programme, nous lançait celui qui a été prolongé pour plusieurs saisons à la tête du groupe. Toutes les reprises sont délicates peu importe votre position au classement. Mais, dans la nôtre, on sait qu’on va tomber contre un adversaire complètement libéré, qui n’a rien à perdre et qui peut juste créer un exploit. Pour moi, c’est un tournant important de la saison. Si on gagne cette rencontre, la dynamique continue, si on perd le premier duel de l’année, les esprits peuvent commencer à chauffer. Sportivement, malgré leur classement, les joueurs locaux sont compétitifs et, même si on ne peut pas vraiment donner des leçons au regard de notre salle, les installations adverses sont compliquées à gérer."