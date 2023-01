La vie sans Lardot commence pour Waremme

Après une semaine compliquée marquée par l’annonce du départ de José Lardot, Waremme va tenter de retrouver un peu de calme. "Je peux vous assurer que le groupe n’a pas été perturbé par tout ça, assure Henri Verjans. On a bossé normalement et on n’a pas trop fait attention à ça. Non, le club n’est pas en danger suite à son départ car on ne tenait pas compte de ce qu’il apportait. C’était un plus, pas la base. Donc, pas de panique: Waremme survivra… "

Il doit aussi le faire sur le plan sportif en tentant d’assurer sa survie dans la série. Mais sans vrai numéro 9, cela s’annonce compliqué pour Waremme dont l’attaque n’est pas la plus prolifique de la série. "On cherche l’oiseau rare, insiste Henri Verjans. Il y a des pistes, mais c’est compliqué quand même. Si on sait faire quelque chose, on le fera. Sinon, on verra bien… "

Arbitre: Loïc Theunis.

WAREMME: Deflandre (ski) n’est pas là. Boseko et Murcia sont blessés.