Football - D3B : Jérémie Czagiel, reculer pour mieux sauter

Le salut du fils d’Alain passe par l’absence de Florent David, le 19 novembre. Aligné en défense centrale, il y fait ses preuves. "J’avais déjà dépanné avec Sprimont à La Calamine (NDLR: là où Huy se rendait justement ce samedi-là). Mais, sinon, j’ai toujours joué en médian récupérateur. C’est un nouveau poste et, n’étant pas le joueur le plus rapide, je dois compenser par mon placement. J’ai appris à apprécier, cela ne me dérange pas car la concurrence est énorme au milieu. Et Junior Frantim fait une très bonne saison en six, il est difficile à aller chercher. C’est normal de le laisser là d’autant que je suis arrivé avec un retard de préparation. J’aurais fait le même choix."

Vu l’incertitude autour de Morana, touché au fessier, Manu Papalino pourrait ainsi à nouveau titulariser Cazgiel au cœur de sa défense pour la réception de Libramont. Un match important pour des Hutois qui restent sur deux revers de rang. " Il n’y a pas de doute, mais l’appétit vient en mangeant, confie le coach hutois. Après un premier tour comme le nôtre, on a envie de continuer sur notre lancée. Oui, on a un petit coup de moins bien, mais nous sommes aussi de plus en plus exigeants. Nous allons faire face à une équipe qui lutte pour sa survie, ce ne sera pas simple." D’autant que menés 2-0, les Luxembourgeois avaient fait douter les Hutois à l’aller en revenant à 1-2…

Arbitre: Germain Vanackere, assisté de Sacha Klein et Koffi Vilevo Ziggar.

RFC HUY: Marly, David, Eeke, Pollina, Mibenge, Kabombo, Papalino, Morana (?), Frantim, Nzoigba, Muaremi, Obaker, Czagiel, De Castris, A.Loyaerts. Morana (fessier) est incertain. L.Loyaerts est suspendu.