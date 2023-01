Football - D2 ACFF - François Timmermans (Warnant) : « L’aller à Dison ? Notre plus mauvais match »

Et cela s'est vu la semaine dernière avec une victoire arrachée au forceps face à Stockay. " Nous avons fait la différence en deuxième mi-temps et on a tenu en fin de rencontre, observe l’arrière droit inamovible des Warnantois. Les remplaçants ont fait du bien et ce résultat a été acquis grâce à un travail sur l’ensemble du match. Cela s’est vu que tout le monde avait respecté le programme durant les fêtes. "

Et il faudra encore un Warnant au sommet de son art pour conserver son brevet d’invincibilité à domicile face à Dison, où les protégés du président Houssa n’avaient décroché qu’un point dans les ultimes secondes. " C’était notre plus mauvais match, notre pire prestation collective. On s’en était bien sorti avec le partage. Faire pire que ça, ce sera compliqué, lance François Timmermans. C’est le seul match que nous n’avions pas abordé de la bonne manière. C’est pour cela que la rencontre de dimanche nous tient à cœur, on a envie de bien démarrer 2023 à la maison. "

D’autant plus que les Disonais, promus de D3, possèdent plusieurs armes dans leurs rangs à l’image d’un Guillaume Legros qui a toujours ses jambes de vingt ans. " Mais Manfredi ne sera pas là, c’est une bonne chose pour nous, rigole"Bobo". En tout cas, c’est une équipe bien balancée. Ils sont dans le haut de tableau alors qu’ils viennent de monter, il n’y a pas de secret." Mais ne comptez pas sur Stéphane Jaspart pour déjouer. " Oui, on s’adapte un peu pour des petites choses, mais l’important est de prendre du plaisir et de ne pas se prendre la tête. Nous sommes bien dans nos baskets et on sait ce qu’on a à faire: aborder le match avec optimisme et prendre du plaisir." Une recette gagnante rue Burettes !

Arbitre: Massimiliano Ledda.

WARNANT: Bizimana, Debefve, Piette, Dejoie, Cavillot, Scevenels, Biscotti, Timmermans, Mavuba, Aharrh, Fransolet, Miezal, Libert, Biatour, Mabanza, Ganiji, Olivier.

DISON: Rico-Garcia, Biondolillo, Clerbois, Leers, Mara, Palm, Demarteau, Meunier, Merola, Schillings, Akdim, Teruel, Legros, Godard, La Delfa, Habran. Manfredi est suspendu, Courail, Binot, Castela sont blessés. Manchigov n’est pas repris.