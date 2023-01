Basket-Ball - Régionale 2 : Un premier test pour le nouveau Haneffe

Car il ne sert à rien de prendre des gants à ce moment de l’année. " Le bilan n’est ni bon ni mauvais, c’est vraiment compliqué de se positionner. On a dû faire face à un groupe continuellement incomplet. Pour des raisons diverses, il y avait toujours des absents, ce qui a empêché de travailler en profondeur collectivement et surtout en cinq contre cinq. Heureusement, on a eu nos matchs amicaux. Maintenant, au niveau positif c’est que, à chaque fois que les joueurs étaient présents, ils étaient là avec une bonne mentalité, une volonté de travailler. Il y a donc du positif et du négatif. Maintenant, cela n’est pas important, Ce qui compte, c’est ce qui va se passer sur le terrain samedi.

Car les Templiers auront la chance de reprendre dans leur salle avec, autres points positifs, les retours aux affaires de Stassen et Ewbank. "On va fonctionner avec les forces en présence comme depuis ma prise en main et voir comment tout peut fonctionner. Actuellement, on travaille plus sur la mentalité et l’envie de chacun que sur l’aspect tactique des choses. Si la mentalité est là, on va pouvoir construire. On va directement affronter une équipe supérieure au niveau du classement et voir ce que le groupe peut actuellement proposer. Si on a déjà la bonne mentalité et qu’on se bat, on pourra faire le bilan et avancer pour préparer des rencontres face à des adversaires moins bien classés. "

Car le coach ne se voile pas la face. Avec quatre victoires pour neuf revers, Haneffe est juste au-dessus de la zone rouge et il va falloir gagner des matchs. "Pas uniquement pour le moral, mais aussi pour se sauver car la lutte va être acharnée", prévient-il. Natoye, c’est huit victoires pour cinq revers et une place dans le Top 5, en marge des play-off. Bref, du costaud. Lors du match aller, la défense templière avait tenu le choc mais l’attaque avait complètement été muselée avec un 69-50 au marquoir final. Swolfs et Stassen n’avaient pas été de la partie… et la salle était différente. En Hesbaye, Haneffe doit faire mieux, relever la tête et montrer des signes encourageants permettant d’espérer une année 2023 positive.