Basket-ball - Régionale 2 : Huy va-t-il déjà devoir se (re)construire ?

Car le marqueur hutois n’est toujours pas opérationnel. "Il n’a toujours pas repris les entraînements et on en sera donc encore privé longtemps, continue le coach. On a aussi un doute sur la participation de Danze qui s’est fait une entorse du pouce. Pour le reste, on va encore tout donner pour faire le mieux possible et tenter de confirmer la bonne dynamique collective de la fin d’année."

Toujours positif, Steve Jovenau sait aussi que, dans leur salle, les Hutois peuvent peut-être prendre feu. Avec Royen qui avait bien fini l’année, Paeleman qui peut faire mal quand il reste dans son match et n’est pas pénalisé ou encore le duo Maah-Njoumegni qui a compris les exigences de ce niveau, il y a des armes à utiliser. Maintenant, le plus important, c’est la construction du projet de l’an prochain. "Nous nous sommes vus cette semaine et les prochaines vont être importantes pour finaliser les choses et ce dont Huy a besoin, expliquait un coach qui, comme nous, sait que plus que tout, c’est de la stabilité et des victoires dont le club a besoin. Peu importe la division, les émotions sont là quand on gagne ! Retrouver un projet hutois, des valeurs de club et une dynamique collective, c’est ce qui sera le plus important. Le comité va lancer les bases de cela dans les prochaines semaines et on va tenter de rapidement y voir clair pour monter quelque chose dans lequel Huy retrouvera des couleurs."

Maintenant, quand on voit les situations sportives ou les réalités humaines de plusieurs noyaux de notre arrondissement, ils vont être plusieurs à devoir se réinventer. Il n’empêche, la perspective de vivre un derby Wanze-Huy en P1 l’an prochain est déjà terriblement alléchante.