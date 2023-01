Basket-ball - Régionale 1 : Un piège par excellence pour Waremme

C’est avec une magnifique et autoritaire première place en poche que Waremme a passé les fêtes. Une période qui a permis de lancer les grandes manœuvres pour l’année prochaine avec la confirmation d’Alban Angelucci au coaching mais aussi l’arrêt futur de Maxime Gaudoux. Le staff est donc tiraillé entre bien gérer cette saison et la construction de la prochaine au moment de se lancer dans une seconde partie de championnat où on verrait bien les Wawas aller chercher le titre.