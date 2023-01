Basket-ball - Provinciale 1 : Pas de miracle pour les Villersois face à Esneux Saint-Louis C

Mais les locaux rentraient leur premier tir à trois points juste avant la fin du premier quart, avant d’en planter quatre consécutifs pour reprendre le deuxième quart. Tout basculait alors. Les Villersois ne pouvaient pas répliquer à ce tir de barrage en règle d’autant que les intérieurs étaient renvoyés sur le banc pour trois fautes. Passant la barre des dix points de retard, les Mosans n’allaient pas lâcher prise et, via les bombes de Vercauteren et Lussadissu, la casse était finalement limitée au moment de regagner les vestiaires (42-36).

Malheureusement, dès la reprise, les Liégeois allaient maintenir la même cadence avec 48 unités lors du second acte. À l’inverse, Villers ne trouvait plus le chemin de l’anneau. Réduites à onze unités dans le troisième quart, les troupes de Deblond allaient manquer d’impact pour tenir le choc, les paniers de Bremer et Lussadissu ne servant qu’à limiter l’addition finale. Saint-Louis pouvait ensuite dérouler et les Villersois devaient concéder une nouvelle défaite logique.

QT : 17-14, 25-22 (42-36), 21-11 (63-47), 27-17.

VILLERS : Marteau 2, Rappe 6, Parfondry 2, Vercruysse 7, Vercauteren 7, Bremer 14, Lussadissu 14, Servais 0, Aldeghi 6, Servais N 6.