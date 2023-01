Waremme-Namur aura finalement bien lieu samedi soir

Annoncé comme sans doute remis, le match entre Waremme et Namur, prévu ce samedi à 20h, aura finalement bien lieu dans le cadre du championnat de D2 ACFF. Retroacte. Le terrain synthétique non homologué, c’est sur le terrain du Cosmos que les Stadistes pensaient défier Namur. Sauf qu’un souci de chaudière survenu cette semaine allait empêcher les joueurs de se doucher après la rencontre et donc la tenue du match.