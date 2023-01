Tennis de table : Début d’année en fanfare pour les Closset, titrés en Flandre

Comme de coutume dans chaque province du pays, le premier week-end du mois de janvier est réservé aux championnats provinciaux. À Liège, les jeunes ainsi que les séries E et D étaient à l’honneur. On épinglera plusieurs performances, dont celle de Caleb Coulon. Le Wanzois a ainsi décroché l’argent en cadets et le bronze en double cadets. "Il a très bien joué et a montré qu’il avait progressé ces dernières semaines", assure Ronny Ceulemans. On notera également la deuxième place de Sven Martin, ainsi que la troisième place de Justin Diederen, chez les juniors.