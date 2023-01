Grosse annonce du côté de Geer. Le club s’est réuni hier soir et a décidé de renouveler intégralement ses staffs de P1 et P4. Pour la P1, Nicolas Henkinet et Bruno Philippe restent T1 et T2 alors que pour la P4, Arnaud Danon reste aussi en place. Geer aura donc tiré en premier en P1 en vue de 2023-2024.