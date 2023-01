Football - P1 & P4A - Geer mise plus que jamais sur la continuité : "Quand tout va bien, pourquoi changer ?"

Et tout a été décidé assez rapidement puisque les différentes parties se sont réunies mercredi soir et l’annonce a suivi jeudi en toute fin de matinée. "J’ai été surpris de voir les différents articles aussi vite, rigole Nicolas Henkinet, qui dirigera ainsi l’équipe fanion des Hesbignons pour une sixième année de rang, avec le succès qu’on lui connaît. Mais je suis évidemment très heureux de rester au club, je n’avais aucune envie de partir. Pour moi, c’est très important, au-delà du club, d’avoir des dirigeants qui suivent aussi nos ambitions. Car, oui, c’est bien d’entraîner, mais c’est encore mieux en ayant des objectifs, des ambitions. Et puis, je vais continuer à travailler avec Bruno Philippe. C’est bien de mêler les personnalités, d’autant que nous avons aussi un passé lié à Geer. "

Un passé que ne possède pas encore Arnaud Danon, le coach de la P4, mais cela n’a pas empêché les Bleus de lui renouveler leur confiance, lui qui a relancé une équipe à la dérive, lui permettant de trôner actuellement en tête de la P4A. " Notre première partie de saison est vraiment réussie. Je ne pensais pas que nous pourrions être en tête à la trêve, savoure l’ancien mentor de Hannut B. Cela tourne parfaitement et les deux groupes ne font qu’un, c’est une fameuse différence par rapport à mes anciens clubs. Pour l’instant, tout va vraiment bien donc je n’ai pas de raison d’aller voir ailleurs."

Les dirigeants et les entraîneurs vont maintenant se mettre à table avec les joueurs de leurs noyaux afin de former leurs futurs groupes. Et l’objectif sera clair: conserver l’ossature et y ajouter quelques éléments apportant une plus-value. D’année en année, on ne cesse de grandir du côté de Geer !