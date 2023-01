Couthuin se doit d’y croire

Au moment d’analyser son début de saison, l’ancien coach chez les jeunes de Bruges met le doigt sur une grande défaillance de son équipe depuis le début de la campagne en cours, le cruel manque de réalisme. "Pour parler de la situation, il faut faire parler les chiffres. Car hormis les deux rencontres contre Thisnes, nous n’avons perdu qu’à deux reprises. Notre fond de jeu n’est pas inintéressant, mais ce qui a manqué, surtout sur le premier tour, c’est de l’intensité sur les nonante minutes. Après, on a le record de partages dans cette série et souvent, en fin de rencontre, on perd deux points parce que l’on pêche devant… Après, je dois quand même me satisfaire de notre assise défensive, qui est très performante au vu du niveau général de la série."

Engagés dans la lutte au tour final avec pas mal d’équipes, les Couthinois ne veulent néanmoins pas se mettre la pression. Si la saison dernière, ils se sont qualifiés très vite comme dauphins de Huy B, avant de craquer dès le premier match des barrages face à Solières B, ici, la donne semble différente. Plutôt dans un rôle d’outsider, le club présidé par Maxime Colon semble en tout cas prêt sportivement à se battre pour la promotion. Et pour cela, les premiers matchs de la reprise seront déterminants avec la réception de l’étonnant Warnant B et du déplacement du côté de Strée. De beaux tests, en somme.