Championnats de Belgique de cyclo-cross: Le Top 10 dans le viseur de l’Engissois Juline Delcommune

Comme souvent, la famille Delcommune n'a pas préparé les choses à moitié. Ils sont allés reconnaître le parcours de Lokeren cette semaine. "Il y a plusieurs petites parties techniques que je parviens à passer alors que je n’y arrivais pas il y a deux ans, se réjouit Juline. Le parcours est très physique, technique mais très peu boueux, ce qui est dommage pour moi. Le fait qu'il soit physique pourrait me convenir car cette fois-ci la course durera 50 minutes et non 40 minutes. Et j'arrive à me mettre à bloc durant une longue période."

Et se mettre à bloc, elle n'hésitera pas à le faire ! Elle donnera le meilleur d'elle-même, s'appuyant sur une condition dont elle est satisfaite. "Je pense que ma préparation a été réalisée pratiquement à la perfection grâce à mon nouveau coach Arnaud Dely, termine-t-elle. J'ai d'abord réalisé une première partie de saison pour mon premier objectif, le championnat de Wallonie, pour ensuite faire une micropause. Après, j'ai refait un deuxième bloc pour préparer mon championnat de Belgique avec, cette année, une nouveauté pour moi: effectuer quatre épreuves durant la première semaine de Noël. J'espère que cette préparation portera ses fruits samedi ! Je tiens aussi à remercier mon équipe, le Team off-road Wilink Brussels R.E.V, avec Gérard Bullens, qui me soutient énormément sans me mettre la moindre pression."

Jules, son frère, analyse le parcours: «Ce sera très physique»