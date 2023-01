Basket-ball (P1) - "Se concentrer sur l'instant présent" : Damien Deblond (La Villersoise) sans pression avec le déplacement à Saint-Louis

Bref, on va donner le meilleur puis on verra pour un groupe qui devra encore évoluer sans Krala qui ne peut que courir seul. "C’est le lot de cette équipe depuis le premier entraînement. Des absents, des blessés et une alternance de hauts et bas, souffle Damien Deblond. On va continuer à travailler, je ne suis pas du genre à abandonner. Maintenant, on recommence par un gros morceau avec des jeunes qui ont réussi une excellente première partie de saison pour être dans la première partie de la série. Une équipe qui a déjà joué la semaine dernière, s’inclinant de manière surprise chez la P2 de Cointe en Coupe. Ils ont donc du rythme et des choses à se faire pardonner. Si on se prend vingt points, ce sera normal, si on arrache une victoire, ce sera un exploit. Peut-être le premier."

Et concernant son avenir, le coach ne sait pas de quoi il sera fait. "On n’a pas vraiment parlé, au regard de la situation du classement mais aussi de la dynamique régionale. Tout demeure flou donc on va attendre et se positionner en fonction des différents projets que le club voudra mener", conclut Damien Deblond.