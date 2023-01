Basket-ball (D3) : Ludovic Humblet logiquement prolongé pour une "longue durée" à Comblain

De quoi clairement espérer voir les Rouges et Blanc accéder à l’antichambre de la D1 au terme de cette saison. "Mais on est encore loin de cela, nous lâchait immédiatement le coach. Je ne veux ni sembler défaitiste ni manquant d’ambition mais la saison est encore loin d’être finie, il y a encore plus de la moitié des matchs à jouer. La seconde partie de saison s’annonce intense et, même si nous avons déjà su nous constituer une magnifique avance, tout peut aller très vite. La reprise de ce week-end s’annonce déjà compliquée entre les blessés, les étudiants et notre cible dans le dos. On va continuer à prendre un match à la fois puis on verra où cela va nous mener."

Par contre, c’est clairement encore entre les mains de Ludovic Humblet que le futur du club s’écrira. "Mon contrat de trois ans avec le club se terminait cet été. Nous devions donc remettre les choses à plat et le club vient de me proposer de repartir pour une longue durée faite de plusieurs saisons, continue un homme ravi de cette proposition qu’il a évidemment directement acceptée. C’est une incroyable marque de confiance et de respect pour le travail que j’ai fourni pendant ces derniers mois malgré les conditions parfois compliquées. Le club veut continuer à grandir et aller de l’avant et je suis content qu’il compte sur moi pour relever ces différents défis."

Car ils seront nombreux à commencer par cette montée en D2 que tout le monde espère. "C’est une ambition et nous espérons la concrétiser. Si c’est le cas, réussir à se maintenir sera un défi de taille car la priorité sera aussi de trouver l’équilibre financier et de ne pas prendre le moindre risque. Le club est parfaitement géré, regarde les choses sur le long terme et on devra faire valoir nos valeurs plus que les deniers."

À ce sujet, l’homme ne cache pas les espoirs qui sont les siens pour la semaine prochaine lors des réunions entre le club, les joueurs et les autres membres du staff. "J’aimerais vraiment avoir la chance de pouvoir m’appuyer sur le même groupe. Identique, dans sa totalité. D’abord parce que ce serait la preuve que nous formons un véritable groupe qui dépasse le basket. Ensuite, si nous montons, ce serait une récompense pour tout le monde d’aller voir plus haut. Enfin, même une arrivée oblige à tout reprendre à zéro. À l’inverse, si on sait continuer à construire sur nos acquis, ce serait un gain immense. Maintenant, il faudra voir les impératifs et les priorités de tout le monde. Maintenant, si tout le monde dit OK, moi je signe à nouveau tout le monde."

Autre défi pour l’année prochaine, la gestion des installations puisque, même si la date reste à définir, on sait que la salle sera transformée et nécessitera une délocalisation du club pendant les travaux avec la perte de l’énorme avantage que le petit terrain de Comblain donnait aux locaux.