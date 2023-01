Waremme ne jouera sans doute pas face à Namur samedi

Mais ce ne sera pas possible non plus. En cause, cette fois, la chaudière qui permet de fournir de l’eau chaude aux joueurs après le match. Victime d’un souci électrique, celle-ci est actuellement en panne. La réparation suppose l’arrivée d’une pièce qui ne sera pas disponible, sauf surprise, avant plusieurs jours. Pas tenable pour le club d’accueillir de la sorte ces matchs de jeunes et son équipe première de D2, la P2A évoluant à Braives. Le match de la nationale aurait pu être décalé au dimanche, mais ça ne changera rien pour la chaudière cette semaine.

Sauf surprise, Waremme ne jouera donc pas samedi face à Namur. À charge pour lui, comme l’indique le règlement de l’ACFF, d’organiser la rencontre endéans les 5 jours après la date officielle du match. Il faudra donc que Waremme trouve vite une solution. Quitte à aller jouer ailleurs (Verlaine ?) si le souci n’est pas réglé. Sinon, c’est un nouveau score de forfait qui pend au nez du club… Saison pourrie, vous avez dit ?