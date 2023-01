On a affronté Gilles, un passionné de fléchettes : "Ce sport est destiné à tout le monde"

Lens Saint-Rémy (Hannut) en début de semaine. Gilles Mazuy nous accueille dans son appartement cossu et chaleureux situé à quelques encablures du Patro Lensois, club de foot réputé dans l’arrondissement de Huy-Waremme. Très vite, on constate que le jeune homme de 27 ans vit un amour inconditionnel pour le monde des fléchettes. Dans son salon trône d’ailleurs une cible. Mais attention, pas n’importe laquelle ! "J’ai voulu, il y a quelques semaines, installer une cible de compétition afin de m’entraîner un maximum. Dès que j’ai un peu de temps libre, je m’y attelle dessus", dit Gilles Mazuy. "Il mange, dort, bois et se couche fléchettes", rigole Estelle, sa compagne, qui ne rate pas une miette des exploits de son chéri.