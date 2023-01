Moussa Diallo quitte Stockay sans doute pour Solières

On devrait vite revoir l’avant en action sous nos lattitudes puisqu’il négocie actuellement avec Solières où, pour jouer, il devra évoluer avec un contrat semi-professionnel. Ce que le club hutois, dans une situation compliquée au classement, serait enclin à lui faire. On devrait y voir plus clair à ce sujet dans les prochains jours. On se souvient qu’en juin 2017, le Verviétois de 32 ans avait déjà signé à Solières sous Caprasse avant, en fin de mercato, de filer à Eupen qui lui avait proposé un contrat pro. Il était déjà d’ailleurs à l’entraînement avec Solières ce mardi. "On ne transfèrera pas un joueur pour le remplacer sauf grosse opportunité sur le marché" avance Christophe Vandenbergh, le manager stockali.