José Lardot et David Camerini déjà sur le départ à Waremme ? Pas impossible

Va-t-on assister à un épisode supplémentaire dans le vaudeville José Lardot ? Lequel, on le sait, aime passer d’un club à l’autre au gré de ses envies. Pas impossible même si avec le Givois, il faut toujours être prudent. Même si personne ne confirme l’information à Waremme, on reste en tout cas sans nouvelles de l’ancien président de Solières depuis trois semaines au Stade. Lui et son acolyte David Camerini ne se sont plus présentés au club depuis lors. Bien sûr, il y a eu la trêve des confiseurs qui pourrait expliquer en partie ces absences. Mais cela n’explique sans doute pas pourquoi les deux hommes ont "brossé" un certain nombre d’obligations liées à leurs fonctions de président d’honneur pour José Lardot et de responsable communication pour David Camerini. Ils se sont en effet porté pâle à des réunions stratégiques en vue de la saison prochaine. Ils ont aussi refusé des places gratuites le week-end dernier de leur club pour le déplacement à Binche. Y aurait-il anguille sous roche ? "Je n’en ai aucune idée, répond de façon énigmatique Henri Verjans, le manager et coach ad interim. Désolé mais je ne m’occupe pas ça…" Aucun des deux n’a répondu à nos appels ce mercredi.