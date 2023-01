Jordan Marino arrête sa saison à Faimes privé d’Amaury Hauteclair six semaines

Alors qu’il s’était remis au service du club en début de saison et qu’il a quasiment tout joué avec Faimes depuis le début sous la conduite d’un Bertrand Marler qui croyait beaucoup en lui, Jordan Marino a décidé de mettre un terme à sa saison sur le champ. En cause: des contraintes professionnelles qui ne lui permettent plus de se consacrer totalement au football. Une première tuile de taille pour Franck Walo dont l’aventure commencera officiellement ce week-end avec la venue de Ster.