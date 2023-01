Hamoir sans deux joueurs

Pour aller à Solières, Hamoir, endeuillé par le décès de son président, sera privé de Damblon et Doneux. Le reste du noyau est disponible.

Solières: Monin s’en va

Alors qu’Anthony Monin est retourné en France, Bairamjan, Peisson et Lokendo sont blessés. Kabeya rentre de suspension tandis que Hanrez et Elatlassi sont de retour.

Stockay déforcé

Pour aller à La Louvière, Stockay sera privé de Moussa Gueye (rotule) et de Boumediane (ischios). Le reste du noyau, hormis Diallo (voir ci-contre), est mobilisable.

Pas de match pour Waremme ?

Pour la rencontre face à Namur, la D2 pensait donc évoluer sur le terrain du Cosmo samedi soir vu que le synthétique n’est pas opérationnel. Mais ce ne sera pas possible non plus. En cause, cette fois, la chaudière qui permet de fournir de l’eau chaude aux joueurs après le match. Victime d’un souci électrique, celle-ci est actuellement en panne. La réparation suppose l’arrivée d’une pièce qui ne sera pas disponible, sauf surprise, avant plusieurs jours. Pas tenable pour le club d’accueillir de la sorte ces matchs de jeunes et son équipe première de D2, la P2A évoluant à Braives. Le match de la nationale aurait pu être décalé au dimanche, mais ça ne changera rien pour la chaudière cette semaine.

Sauf surprise, Waremme ne jouera donc pas samedi face à Namur. "Mais peut-être qu’on va payer l’amende et assumer le blâme pour qu’on joue quand même, dit Henri Verjans. On va voir ce qu’on va faire… "

À charge pour Waremme, comme l’indique le règlement de l’ACFF, d’organiser la rencontre endéans les 5 jours après la date officielle du match. Il faudra donc que Waremme trouve vite une solution. Quitte à aller jouer ailleurs (Verlaine ?) si le souci n’est pas réglé. Sinon, c’est un nouveau score de forfait qui pend au nez du club… Et s’il neige d’ici là et que le match n’a pas su avoir lieu, alors, ce sera un nouveau score de forfait qui sera adminsitré aux Wawas.

Verlaine quasi complet

Kaba est blessé. Doyen est suspendu. Gosselain et Ramadani reviennent de suspension.

Warnant au complet

Pour recevoir Dison, Warnant sera au grand complet.

Division 3 ACFF

Huy: un suspendu

Pour affronter Libramont, Lionel Loyaerts sera suspendu. De son côté, Maxime Morana est très incertain alors que Florent Marly est malade.

Provinciale 1

Faimes décimé

Alors qu’il a quasiment tout joué avec Faimes depuis le début sous la conduite d’un Bertrand Marler qui croyait beaucoup en lui, Jordan Marino a décidé, à la surprise générale, de mettre un terme à sa saison sur le champ. En cause: des contraintes professionnelles qui ne lui permettent plus de se consacrer totalement au football. Une première tuile de taille pour Franck Walo dont l’aventure commencera officiellement ce week-end avec la venue de Ster.

Autre absence, notamment, celle d’Amaury Hauteclair qui s’est blessé à l’occasion de l’amical joué le week-end dernier face à Templiers-Nandrin. Victime d’une entorse, il sera absent entre 4 à 6 semaines. Ajoutez à ça l’absence de Petitpré (fracture à un doigt au travail) pour 2 semaines et vous comprendrez facilement que le secteur offensif de Faimes sera décimé. Le secteur défensif souffre lui aussi avec l’absence de Diomande, toujours retenu en Afrique, Houart (épaule) et Zarnowski (face palmaire). Faimes devra ainsi faire appel Bada, le gardien de la P4, dans les buts. B. Renson (ménisque) a repris mais c’est encore trop tôt pour lui. Franck Walo doit encore s’entretenir avec Aurélien Duvivier pour un éventuel retour. Mais il ne serait pas de trop vu la pluie d’absences…

Geer: 2-2 mardi en amical

Mardi, en amical, Geer a fait 2-2 contre Jodoigne avec des buts de Mulowa et Cokgezen. Allan Vrijdags a une entorse au genou. Mulowa a mal la cheville pour aller à Eupen.

Fize et sa pluie de blessés

Pour le choc face à WBO, Vandervost et Wagemans sont suspendus. Nzembo (déchirure) et Damsin (ligaments à un genou) sont blessés. Gillard rentre de vacances samedi. Massar a repris la course mardi mais ces deux derniers seront trop justes. Zielonka (exmamen) est indisponible. Ki Vieria (entorse) est douteux.

Hannut: pas mal de blessés

Formica (pubagie), Drèze (blessé), Racz (genou) et Ouchan (suspendu) ne seront pas là pour défier Beaufays. Pasteels (cheville) est incertain. Javaux revient de suspension par rapport à 2022.