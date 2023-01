Basket-ball : Hamoir B lance parfaitement 2023

Car, en recevant les leaders invaincus de leur série, les joueurs de la P2 des Giants Braives savaient la mission impossible. D’ailleurs, pendant toute la première période, les Ansois se montraient intraitables avec un score de 30-53 à la pause. Mais les troupes de Romain Pirlet n’allaient pas abandonner, réalisant une très belle seconde période grâce à une défense plus en place alors que trois joueurs se relayaient en claquant dix unités afin de proposer un jeu collectif cohérent auteur de 27 points. Une deuxième période positive qui doit motiver le groupe dans sa lutte pour le maintien lors de ce second tour où toutes les victoires vaudront de l’or.

En P4, Hamoir B n’a évidemment pas cette pression, les Rats vivotant au milieu du classement. Et pour ce premier duel de l’année, les locaux étaient opposés aux voisins d’Aywaille qui pointaient à la deuxième place du général avec seulement deux revers au compteur. Exceptionnellement, Hamoir B avait retrouvé un effectif très large, ce qui allait clairement permettre d’effacer l’écart au classement général. Les deux bombes rapides de G. Pire donnaient directement le ton alors que la défense locale tenait le choc (18-12). Même si la réussite disparaissait avant la pause, il était interdit de laisser les visiteurs prendre feu avant le passage aux vestiaires. Et, dès la sortie des vestiaires, S. Quinten se multipliait avec l’aide de T. Pire pour encore claquer dix-sept unités dans le troisième quart et faire monter l’écart à 46-32. Il ne restait plus qu’à tenir dans la dernière ligne droite, ce que les Rats faisaient à merveille.

Enfin, au niveau des dames, la P3 de Neuville ne s’est pas fait surprendre à Malmedy. Pourtant, le début de rencontre était compliqué et il fallait attendre que la défense se mette en place pour virer en tête à la pause (30-36). La dynamique était alors trouvée et, en n’encaissant que deux points dans le troisième quart alors que Mélis, Degueldre et Nyns s’en donnaient à cœur joie pour planter 25 unités, le break était définitivement fait.