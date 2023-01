Tennis de table : Chiroux dépose réclamation contre Oupeye et obtient gain de cause

Chiroux, qui ne s’est déplacé qu’à trois, pestait en effet sur l’apparition, sur la feuille de match, de la cheville ouvrière d’Oupeye… absente au moment de la rencontre. Une maladresse qui a ainsi permis aux Liégeois de l’emporter 9-7, au lieu de 8-7.

Les Hannutois ont donc déposé réclamation et ont obtenu gain de cause, ce lundi soir.

Un descendant supplémentaire ?

Les sanctions sont lourdes pour Oupeye puisque le club, actuel quatrième de P1A, est assuré d’évoluer à l’échelon inférieur la saison prochaine. "Mais on a demandé aux joueurs d’aller au terme de la saison pour ne pas fausser le championnat", explique Dominique Croes, secrétaire du comité provincial liégeois. Quoi qu’il arrive, le club est relégué en P2 et j’espère qu’il ne déclarera pas forfait lors du deuxième tour. " Alors que Maggy Wantier, elle, est suspendue un an. À noter que les deux clubs en question n’ont pas décidé de faire appel.

Des sanctions qui ont donc une incidence sur le reste de la saison, puisque Patapongistes et Chiroux occupent actuellement la onzième et dixième place.

Avec la relégation assurée d’Oupeye, pourra-t-on passer à deux descendants au lieu de trois en P1A ? "Non, répond Didier Maurage, membre du CP Liège. Il n’y a strictement aucun changement à ce niveau-là. Les trois deniers descendent et le dixième, en fonction des réinscriptions et des forfaits, pourra être repêché." Et si Oupeye termine au-delà de la dixième place ? "On aura donc quatre descendants cette saison", précise encore Didier Maurage.

Une mauvaise nouvelle assurément pour Patapongistes et Chiroux qui auraient espéré un relégable en moins. La fin de saison s’annonce donc stressante à plus d’un titre pour ces deux formations.