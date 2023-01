Maxime Gaudoux s’écartera du terrain en fin de saison.

Et, en exclusivité, nous avons eu le point de vue de Maxime Gaudoux. Meilleur marqueur des Hesbignons depuis plusieurs saisons et véritable pierre angulaire sur le dispositif des Wawas, le choix de ce dernier est évidemment vital. Et ce lundi soir, l’ailier a été clair: il ne recommencera pas la saison prochaine. "C’est clairement le premier pas vers une fin de carrière comme joueur", nous confiait, en toute transparence, l’intéressé. "L’an dernier, je m’interrogeais sur mon envie et ma possibilité de continuer à jouer. J’ai recommencé cette magnifique saison mais la question est toujours présente. Donc, j’ai décidé de ne pas recommencer et de voir, par la suite, si le terrain allait éventuellement me manquer. Je ne voulais pas traîner avec un club qui m’est cher. Donc, je préfère leur dire stop et on verra après. Ils doivent construire leur projet de l’an prochain sans moi."

Ne voulant pas faire l’année de trop, l’homme est parfaitement clair avec lui-même. "Je n’arrive pas à faire du basket uniquement pour m’amuser. Je suis compétiteur et j’en veux toujours plus. Je ne suis plus certain de vouloir affronter des adversaires qui m’attendent au tournant, des arbitres qui ne me comprennent pas… sans doute aussi de ma faute, et d’encaisser toutes ces contraintes. D’autant que mon corps est toujours problématique. Je suis toujours frustré de la fin de ma trajectoire professionnelle et jouer uniquement pour l’amour du jeu n’est pas pour moi. Alors, j’ai vraiment envie de finir sur cette magnifique saison, ce que je n’ai pas fait au niveau professionnel. Ensuite, on verra si le basket sur le terrain me manque. "

Puis, il y a l’autre passion de Maxime. "J’avoue prendre de plus en plus de plaisir au coaching. Et si je veux évoluer à ce niveau, il faut dégager du temps. Jouer et coacher en même temps, c’est impossible quand on veut être à 100% coach. Il faut se former, se préparer et cela prend du temps et de l’influx, que je ne peux pas trouver sur ma semaine avec mes entraînements de joueur. Donc, on va voir ce qui peut s’offrir à moi dans ce domaine aussi", nous confiait celui qui dirige avec succès, la P1 de Waremme depuis 2 saisons.

Une première annonce importante dans le groupe de Waremme que l’on sait à la croisée des chemins pour plusieurs joueurs. Que ce soit Moray ou Germay, le poids de l’âge et des contraintes du haut niveau est présent. On sait aussi que Horrion, si important cette année, vient de loin et est courtisé par d’autres clubs. Maintenant, même si cette annonce est évidemment négative, elle n’empêche en rien le club de regarder positivement l’avenir. Et tout le monde travaille pour aller dans la continuité de ces dernières années avec un groupe à la mentalité… toute aussi importante que le niveau basket.