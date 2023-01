Comment ne pas penser directement à ta gentillesse, ta bienveillance, ta générosité et ta discrétion ? Tu as toujours été assez laconique dans tes déclarations par rapport à la presse préférant travailler dans la discrétion sans craindre de lâcher des vérités.

Tu avais ton sens de l’humour pas toujours facile à comprendre pour les personnes qui ne te connaissaient pas bien. Tu n’étais pas le dernier à essayer de piéger les autres et j’en ai été parfois victime. Je ne connais pas une seule personne étrangère au club qui m’ait dit du négatif à propos de ta personne.

A force de se côtoyer, j’ai aussi découvert un homme d’une gentillesse extrême et qui aimait allait se ressourcer dans son petit village italien. Certains entraîneurs ont d’ailleurs eu le plaisir de s’y rendre en ta compagnie et d’y gouter notamment cette fameuse huile d’olive.

Mais comment ne pas revenir sur cette fameuse interview bidon pour le journal et commandée par tes enfants pour parler de ton entreprise et fêter ton personnel en fin d’année ? Le lendemain, en bordure de terrain, tu avais refusé de me dire bonjour. J’ai eu besoin d’un peu de temps pour me rendre compte que tu te moquais un peu de moi. C’était tout toi !

Ta discrète présence dans les vestiaires pendant les théories et à la mi-temps aura aussi marqué tous les joueurs passés par ton club que tu as réussi à garder familial. Si Hamoir a sa place sur la carte géographique et footballistique de la Belgique, c’est grâce à toi, l’ami !

Nicola, je viens de perdre non pas un président de club mais une personne qui était devenue à la longue un ami et un exemple de valeurs humaines. Impossible de les citer toutes !

Une image que garderont, j’en suis certain, tes enfants et tous tes proches.