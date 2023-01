Karaté : le Crisnéen Erwan Jadoul entame sa préparation pour les championnats d’Europe de la bonne manière

Et on peut dire qu’à trois semaines du premier très gros événement de sa prometteuse carrière, le Belge est en forme. En lice à Nürburgring dans une compétition amicale où il affrontait cinq adversaires de bon niveau, Erwan Jadoul a prouvé qu’il était prêt, s’offrant une belle médaille de bronze. "Il n’y aura plus de compétition d’ici l’Euro pour ne pas risquer de me blesser, se confie l’athlète. On va continuer de s’entraîner sérieusement mais sans non plus prendre de risque, d’autant que la compétition s’est bien déroulée. "

Et à quelques jours des préparatifs pour son envol, le Crisnéen nourrit de grandes ambitions. "Je vais là-bas pour tenter de remporter la médaille d’or ! Par rapport à Venise, la compétition sera différente puisqu’on affronte le meilleur adversaire de chaque pays. Maintenant, ça veut aussi dire que certains bons candidats ne sont pas qualifiés. Je pense donc que ça s’équivaut. "

Et quoi de mieux qu’une médaille pour s’embarquer dans une année 2023 probablement décisive pour la suite de sa carrière ? Mais comptez sur Erwan Jadoul et son entourage pour se mettre dans les meilleures dispositions possibles afin de tenter de faire briller notre drapeau tricolore.