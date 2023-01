Décès de Nicola Finocchio: une pleine réussite sportive, familiale et professionnelle

Président de Hamoir depuis 1996, Nicola Finocchio avait tout de même quitté son poste, déjà pour des soucis de santé, durant un peu plus d’un an et demi entre avril 2020 et le début de l’année 2022. Moment où il avait décidé de revenir sur le devant de la scène et Thierry Vincent, son successeur, s’était alors effacé pour lui rendre la place. "Et je n’avais aucun problème avec ça car il était le plus à même de mener cette mission, reconnaît-il. C’est grâce à Nicola que Hamoir a connu ses lettres de noblesse. Il a également fait beaucoup de bien au-delà du football. Car il a fait partager la réussite de son entreprise avec pas mal de gens. Il savait ce qu’il voulait et avait une certaine rigueur. Mais il savait faire plaisir et adorait être entouré de ses proches. La famille était très importante pour lui. "