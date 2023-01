Décès de Nicola Finocchio : le président de Hamoir avait une relation particulière avec ses coachs

Depuis plus de quinze ans, ils ne sont pas nombreux à s’être assis sur le banc de Hamoir. Deux pour être précis: Stéphane Huet, entre 2006 et 2012. Et Raphaël Miceli depuis le début de l’année 2013. Ce dernier, qui a préféré ne pas s’exprimer directement, ne pouvait cacher sa peine, lui qui avait presque développé une relation père-fils avec son président. "La tristesse sera éternelle… Tout comme les souvenirs, les joies, les anecdotes… On mesure souvent la chance de connaître quelqu’un quand il n’est plus là… Mais vous Prési, on s’en rendait compte à chaque rencontre…" a écrit le mentor hamoirien sur les réseaux sociaux avant d’y joindre une photo des deux hommes s’enlaçant.