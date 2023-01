Athlétisme - Championnats provinciaux : Rentrée fructueuse pour Clément Pirotte

Et cela s’est vu avec pas moins de 31 médailles remportées tout au long de la journée, dont treize du plus beau des métaux.

Et certains de nos représentants se sont particulièrement illustrés, à l’image du Hutois Clément Pirotte, vainqueur, chez les juniors, du 400 mètres ainsi que des concours de la hauteur et de la longueur. Un superbe triplé… au niveau des médailles en tout cas. "Même si ce n’est que le niveau provincial, c’est toujours bien de remporter des titres, confie-t-il. Mais mes performances ont été en deçà de mes espérances. J’étais vachement déçu mais je le sentais car je n’étais pas dans de bonnes conditions pour performer. Je me suis dit que j’y allais plus pour remporter des médailles plutôt que pour chercher des grosses performances."

L’athlète de 17 ans a désormais le regard tourné vers les championnats francophones juniors et toutes catégories qui se tiendront le 28 janvier, toujours au Blocry. "Je ne sais pas encore ce que je vais y faire. Sans doute la longueur et une autre épreuve. Toujours dans un but de préparer les épreuves combinées, détaille Clément Pirotte. Le 17 décembre, j’avais fait de la hauteur, du lancer du poids et du 60 mètres alors que, la semaine suivante, j’avais participé à un concours de longueur et au 60 mètres haies. " Les championnats francophones, et nationaux, d’épreuves combinées, se dérouleront le week-end des 11 et 12 février.

Autre athlète titrée plus d’une fois, Mélanie Vissers, qui s’est imposée à la fois au saut à la perche, sa grande spécialité, mais aussi sur le 60 mètres haies chez les seniores alors que les autres sacres sont à mettre à l’actif de Mathis Espagnet, Hadrien Riga, Célia Ponlot, Audric Riga, Yoan Arthur Kuidjeu, Adrien Lambrecht, Caroline Cristofoli et Noa Buis.

Une jolie moisson qui annonce de bien belles choses dans les semaines à venir pour le reste de la saison hivernale.