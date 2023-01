Thomas : «Je ne peux pas mieux trouver que Vyle»

Pierre Genard, le conseiller sportif vylois, se montre d’ailleurs très satisfait de voir arriver dans son staff un homme qu’il tient en considération. "L’arrivée d’Antoine va changer énormément de choses pour moi et le club. Il s’est montré très correct avec nous, tout comme avec Jehay B qui est un club que j’apprécie. Pour aller droit au but, je viens, pour le futur, de signer mon successeur et je suis très fier car il possède un gros potentiel."

Pour le principal intéressé, le projet de Vyle-Tharoul correspond exactement à ses ambitions. Mais libre jusqu’à la fin de la saison, Antoine Thomas a voulu aider un club qui lui tient à cœur. "Jehay se trouve à quatre minutes de chez moi, j’y ai joué et je connais pas mal de monde. Alors, quand on m’a demandé de les dépanner jusqu’à la fin de la saison, j’ai accepté, d’autant qu’il y a de l’enjeu jusqu’au bout puisque l’équipe est actuellement 5e. Mais oui, clairement, je vais regarder les résultats de Vyle-Tharoul tous les dimanches désormais (rires)."

Si Thomas est en contact depuis des années avec Pierre Genard, les deux hommes se retrouveront donc dès la fin de saison, en compagnie supplémentaire de Michaël Raveau. "Pour moi, c’était impossible de trouver une meilleure possibilité que Vyle-Tharoul. Avec Pierre, on se connaît par cœur. Dans le milieu du football, il fait partie du top et pourra beaucoup m’apprendre. Le club et le village sont particuliers pour moi, j’y ai beaucoup vécu et je me suis même déjà fait engueuler quelques fois par les dirigeants quand j’étais enfant car je jouais sur le terrain (rires). Je voulais un beau projet car quand je m’investis, c’est toujours à fond."

Avec un noyau déjà prolongé pour la plupart et un staff désormais au complet, Vyle-Tharoul semble prêt à vivre un prochain exercice de belle qualité. De quoi laisser rêveur, à moins que les premiers grands espoirs se réalisent déjà à l’issue de cette saison. Dans tous les cas, pour Antoine Thomas, l’éventualité de retrouver Jehay B… et Marchin en troisième provinciale la saison prochaine pourrait lui donner un boost de motivation supplémentaire.