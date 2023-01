Pas de miracle pour les Waremmiennes en Coupe de la Province

Les troupes de Florence François rêvaient donc d’exploit et de revanche tout en comptant sur une rotation supplémentaire en la personne de Charline Dubois. "Elle a accepté de venir faire une pige pour tenter de nous aider et d’apporter un boost à l’équipe ", expliquait une coach qui allait malheureusement devoir rapidement déchanter. En effet, dès les premières actions, le manque d’intensité était criant comme celui de réussite. Par contre, bien en place, Aubel allait directement prendre confiance avec trois bombes de Cornia permettant de directement gommer les cinq points d’avance des locales. Pourtant, dans le premier quart, Waremme tentait de placer son jeu, trouvait des options assez simples… mais rien ne rentrait.

Avec la seule Bisschop trouvant parfois le marquoir, Waremme n’allait ensuite que subir cette rencontre. C’était 15-18 au terme du premier quart mais les débats n’allaient jamais s’équilibrer. "J’ai trouvé ce match horrible dans la volonté et la détermination. On aurait presque dit une rencontre de préparation d’août alors que l’enjeu était de taille ", nous confirmait une François ne pouvant pas non plus trouver les clés.

Défensivement, tout y passait sans succès alors que Pesser et Vancraybex trouvaient régulièrement la faille. Sans pour autant être exceptionnelles, les Aubeloises contrôlaient le jeu, dominant le rebond et pouvant imposer quelques paniers de transition. Avec une raquette complètement bouchée, les Hesbignonnes ne combinaient plus, proposaient un jeu statique et les quelques tirs pris ne rentraient toujours pas, le marquoir semblant figé: 21-32 à la pause.

Devant, toujours pas la moindre réussite ni la moindre rébellion et seulement dix-huit points inscrits en seconde période. " J’ai effectivement trouvé que nous baissions trop rapidement la tête ! L’adversaire était certes plus fort, mais nous aurions pu faire largement mieux. Maintenant, on n’a absolument rien à revendiquer sur cette rencontre à sens unique et la coupe, c’est terminé. Restera à bien finir le championnat. Je suis évidemment déçue de ce que nous avons montré mais cet Aubel-là et injouable pour nous", reconnaissait la coach locale.

QT : 10-18, 6-14 (21-32), 9-15 (30-47), 9-16.

WAREMME : Ory 2, Sauvage 0, Bisschop 15, Belli 6, Withofs 3, Hertay 6, Dubois 2, Louis 0.

AUBEL : Lemmens 6, Fabry 6, Lahaye 2, Pesser 16, Vancraybex 18, Cornia 9, Fabry C 4, Degraef 2.