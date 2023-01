P4B: Max Paye et Gil Pirlet termineront la saison à Marchin

Depuis le départ d’Antoine Thomas à la tête de Marchin, le club qui officie en P4B, était entraîné depuis lors par Max Paye et Gil Pirlet. "Finalement, on a décidé de poursuivre avec eux pour le reste de la saison, explique Fred Bougelet. Ils forment un excellent duo et je suis certain que ça va très bien fonctionner."