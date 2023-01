Football - P4B (bilan de mi-saison) : Ce Modave-là est bien décevant

Les Modaviens avaient tout pour conquérir la quatrième provinciale. Ils en sont finalement loin. " Cette saison est une grosse déception . Les transferts ont déçu et notre infirmerie bat à plein régime. Notre exercice est foutu et nous n’avons plus aucun objectif. On va tenter de finir le mieux possible " avançait le président, Francis Stapelle. Les joueurs sont-ils toujours derrière leur entraîneur ? " Le problème ne vient pas de lui, les relations sont bienveillantes. "