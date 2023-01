Football - D3 ACFF B : Une titularisation sous forme de libération pour Julian Pollina

Il est vrai qu’à son retour, l’équipe de Manu Papalino tourne bien. Et Julian Pollina doit prendre son mal en patience. "C’était normal de ne pas être repris, confie le numéro 10. Mais la situation était horrible car, à part avec la parole, je ne pouvais pas aider mes coéquipiers. Même à l’entraînement, ce n’est pas la même chose. On ne s’entraîne pas de la même manière quand on sait qu’on ne sera pas sélectionné."

Et la libération est finalement intervenue samedi juste avant la rencontre. "Le coach m’a appelé pour me dire que j’allais être dans le onze. Franchement, je n’attendais que ça, je n’en pouvais plus car c’est vraiment dur de ne pas jouer. J’en avais marre, j’ai même pété un plomb, je me suis engueulé avec mes parents. Car, pour un joueur qui est habitué à jouer tout le temps, c’est dur d’être suspendu durant cinq semaines. J’ai vraiment dû prendre mon mal en patience, abonde Julian Pollina, qui n’a pas été en réussite à l’image de ses coéquipiers. Le coach m’a dit que ça allait être un match compliqué et cela a été le cas. Je crois que je n’ai touché que deux ballons sur le match."

Et Huy a ainsi concédé sa deuxième défaite de rang. Une première cette saison. "Ce n’est pas grave car cela ne va pas effacer notre premier tour qui reste incroyable. Personne ne pouvait s’attendre à nous voir à la troisième place après le premier tour, martèle l’ancien joueur de Verlaine et Faimes. On doit juste se remettre au travail et notre championnat recommence vraiment à partir de samedi. Ça va être la guerre car, comme à chaque match, on aura envie de gagner." Et Julian Pollina n’est jamais aussi dangereux que quand il est mort de faim.