Football - D2 ACFF : Sollicité par d’autres clubs, Paul-Armand Niankou finira bien la saison à Stockay

Stockay aura en tout cas montré une fois de plus qu’il avait du fond et du contenu même si le résultat n’a pas totalement répondu à ses attentes. Il faudra se servir de ça pour entériner le plus vite possible le maintien, sans rien viser de plus puisque dans nos colonnes de ce lundi, comme vous avez pu le lire, le club ne compte pas demander la licence pour la Nationale 1. "Je n’ai pas assez de soutien, résumait Jean-Pierre Dalla Costa. Et, à ce niveau-là, ce n’est pas cher mais très cher… "

Une réflexion que comprend Paul-Armand Niankou. Lequel a été sollicité ces derniers jours par d’autres clubs de nationale, D2 ACFF et Nationale 1. " Je ne dirai pas lesquels, assure-t-il. C’est confidentiel. Mais, oui, j’ai eu des offres pour partir au cours de ce mercato. Et, là, j’ai décliné et je vais décliner jusqu’à la fin du mois de janvier. J’ai signé un contrat avec Stockay et je suis quelqu’un de parole. Je ne compte donc pas m’en aller comme ça avant la fin… " Une excellente nouvelle.