Football - D2 ACFF : Solières craque physiquement à l'Union SG

Et bizarrement, c’étaient les visiteurs qui se créaient les occasions devant le but adverse. Un coup franc bien placé de Crahay était détourné in extremis par un défenseur local. Sur un corner de Verbist, Otte manquait de lucidité pour conclure. Vancoppenolle couchait aussi Merci de la gauche. Les Rouge et Blanc semblaient bien en jambes, organisés et volontaires. Ils pouvaient aussi profiter de l’exclusion, au quart d’heure, d’Asaidi qui, en tant que dernier homme, avait littéralement séché Bouarfa qui filait vers le but. Un peu désarçonnés et assez maladroits depuis l’entame, les Unionistes refaisaient surface dans la dernière ligne droite de la première armure. Il fallait deux réflexes, coup sur coup, de Bairamjan pour maintenir la parité à la pause.

À la reprise, les jeunes unionistes haussaient le ton. Ils mettaient directement la pression. Les Hutois ripostaient. Mais progressivement, leurs jambes devenaient plus lourdes et leurs positionnements défensifs moins judicieux. À l’entrée du rectangle, Berradi sortait une frappe qui laissait le gardien visiteur impuissant (1-0). Sur le contre, Crahay alertait Merci. Deux corners de Verbist mettaient aussi le feu dans le rectangle local. Sur une nouvelle frappe détonante, Salah mettait fin à une éventuelle égalisation visiteuse (2-0). Émoussés, les Solièrois encaissaient encore deux buts des œuvres de Lemaire (3-0) et, dans la foulée, d’Asri (4-0). Ce Solières-là a inévitablement beaucoup de pain sur la planche.

Arbitre: Éric Mathieu Vahé.

Carte jaune: Bartholomé.

Carte rouge: Asaidi (15e, directe)

Buts: Berradi (1-0, 58e), Salah (2-0, 72e), Lemaire (3-0, 77e), Asri (4-0, 83e).

UNION SG: Merci, Abbass, Lopes Ribeiro, Asorma, Huygevelde (71e Mutshatsha), Bafdili, Makate (60e Salah), Safari (84e Delph), Lemaire, Berradi (81e Asri), Asaidi.

SOLIERES: Bairamjan, Bartholome, Baumans, Espeel, Verbist, Bacanamwo, Vancoppenolle, Lokando, Bouarfa, Crahay, Otte.