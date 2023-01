Football - D2 ACFF : Louis Jamar (Verlaine) : « Mon but est anecdotique »

Le seizième but de Louis Jamar cette saison aura donc été original mais inutile puisqu’il n’a rien rapporté à Verlaine. Le gardien adverse rejoue une seconde fois le ballon dans son rectangle après un dégagement raté et logiquement l’arbitre accorde un coup franc indirect. " Je ne me suis pas posé de question , explique le buteur. Je savais où je devais envoyer le ballon malgré tous les adversaires sur leur ligne de but. Malheureusement, cette réalisation est anecdotique ! Certes, cela constitue un but de plus pour moi mais le principal était de prendre des points, surtout chez la lanterne rouge."