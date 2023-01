Football - D2 ACFF : Des chiffres trompeurs pour Waremme à Binche

"Cette défaite est très lourde dans les chiffres car ce verdict ne correspond pas du tout à la physionomie de cette rencontre que nous avions prise à bras-le-corps dès le coup d’envoi. C’est bien simple, jusqu’au but d’ouverture, nous avions la mainmise sur les échanges mais hélas, sans avoir la possibilité de concrétiser notre domination, faute de véritable finisseur, analyse Henri Verjans, le coach des Wawas. Ce constat ne date pas d’hier et qui plus est, venir à Binche sans un authentique puncheur, notre tâche était tout sauf évidente. Une carence à la conclusion qui devient pesante et qui se répercute dans l’esprit de mes joueurs dont je soulignerai l’abnégation et le jusqu’au-boutisme encore ce dimanche. Je le répète, je ne suis pas du tout déçu de notre fond de jeu et il reste à espérer que dans un proche avenir, nos efforts pour sortir de l’ornière seront récompensés comme ils le méritent."

Arbitre: M. Vanackere.

Cartes jaunes: Lespagne, Bourard, Scohy.

Buts: Scohy (1-0, 35e), Franquin (2-0, 42e), Lespagne (3-0, 89e).

BINCHE: Lahaye ; George, Michez, Brichant, Arslan, Louagé, Seggour, Franquin (84e Diarra), Lespagne (90e Lespagne), Sampaoli, Scohy (86e Dusewoir).

WAREMME: Lemire ; Dichiara, Lapierre, Angiulli, Merchie, Cheriet (66e Saint-Mard), Deflandre, Lucania (62e Julin), Laruelle, Bourard, Étienne (62e Amou-Djaba).