Football - D2 ACFF : André Detilloux, le T2 de Hamoir, veut rester fidèle à Raphaël Miceli

Le fidèle T2 de Raphaël Miceli n’est pas trop ébranlé par le possible pas de côté de son coach la saison prochaine. Il explique. "Chaque année, l’ACFF vient avec des nouvelles données et il est vrai que je possède le diplôme UEFA A. Les choses sont claires pour moi dans ma tête. Si Raphaël Miceli devient directeur technique, il est évident que j’aimerais devenir T1. Si, maintenant, il devait quitter le club pour une raison ou une autre, je souhaiterais le suivre. Cela fait maintenant dix ans qu’on travaille ensemble et de, plus en plus, il me concerte. Dimanche, notamment, quand il a appris qu’un des joueurs allait être en retard, il m’a directement demandé mon avis sur la marche à suivre et il a suivi ma façon de voir les choses avec laquelle il était bien sûr d’accord. "