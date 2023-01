Aladin Bizimana: « Gagner le titre pour du beurre me plairait »

L’international burundais est devenu un (autre) homme en deux saisons à l’ombre des Burettes. Il a terriblement progressé et mériterait sans doute déjà pour sa progression une place dans le giron du football professionnel comme numéro 2 quelque part en D1B. "Je sens en effet que j’ai progressé, dit ce Chêneen d’à peine 22 ans. Mais vous dire dans quelle mesure, je ne sais pas. J’ai beaucoup appris à Warnant et je sens que j’ai encore beaucoup à apprendre. Mais je suis encore jeune hein (rires)."

Vu le premier tour du gaillard avec 8 clean-sheets au compteur cette saison, on s’attendait à ce que des clubs de niveau supérieur le sollicitent en ce mercato hivernal. "Tout le monde me demande ça, mais je n’ai eu aucune nouvelle de mon manager, rigole le portier de Warnant, toujours étudiant en marketing. Je ne cherche pas non plus à en avoir. Je fais ma saison puis on verra bien. Mais, oui, je pense encore au foot professionnel. Mon club de cœur, en bon liégeois, c’est le Standard évidemment. À l’étranger, j’aime le Barça… Mais on parle de mes rêves, là… "

Dont un qui pourrait être plus concret encore dans les prochains mois avec ce titre possible, mais encore lontain, en D2 ACFF. "Oui, je rêve de ce titre, dit-il. Ce serait génial d’être champion, même pour du beurre. C’est un peu frustrant de savoir qu’on ne montera pas. Mais c’est pas grave. Un titre, cela ne se refuse jamais. " Avec, peut-être, d’ici là une nouvelle sélection en équipe nationale en juin prochain avec les qualifications pour la CAN et une nouvelle hiérarchie possible dans les gardiens burundais. 2023 sera Bizimana.