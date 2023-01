Adel Bourard (Waremme) : « Oui, on est touché mentalement »

Waremme est retombé les pieds sur terre, dimanche, à Binche. Après son impressionnante victoire face à Hamoir, le 10 décembre dernier, les Stadistes n’ont pas fait le poids face au huitième de classe. " Une fois de plus, on ne parvient pas à gérer les moments forts. Jusqu’à la 30e, on a très bien joué et puis on a peu lâché prise , explique Adel Bourard. Maintenant, quand tu donnes deux goals en cinq minutes, c’est compliqué. Pourtant, je reste persuadé qu’une équipe comme Binche n’est pas plus forte que la nôtre. "