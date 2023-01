Volley-ball: Martin Perin «star of the game» du match Maaseik - Achel

En plus de la victoire collective (NDLR: trois sets à zéro), le fils de Vincent a livré une prestation de haute volée, ce qui lui a permis de décrocher le titre de "star of the game" ou d’homme du match si vous préférez. Une performance remarquable quand on sait que ce n’était que la deuxième rencontre officielle disputée par Martin Perin après son retour à la compétition. Superbe !