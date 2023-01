Oreye s’invite en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique

Parfois irrégulier en championnat, Oreye avait su se faufiler jusqu’aux seizièmes de finale de la Coupe. Un joli parcours récompensé par un match de gala face à un adversaire, liégeois qui plus est, de première division nationale. Mais, en déplacement à Grâce-Hollogne, les gars de Damien Kremer ont fait plus que s’amuser. Ils se sont imposés. "C’est vraiment une belle performance" lâchait fièrement l’entraîneur des Orétois.

Il faut dire que tout avait bien commencé pour les siens. Rigoureux en défense et inspirés en zone de conclusion, les visiteurs parviennent à prendre l’avantage. À l’expérience, leurs adversaires vont réussir à reprendre les devants à quinze minutes de la fin.

Moment choisi par les Sucriers pour jouer totalement décomplexés. "Nous avions dominé la seconde période mais à partir de ce moment-là nous avons été les chercher encore plus haut dans leur camp. Et, contrairement à d’habitude, nous sommes parvenus à fermer les espaces dans notre dos" tenait à souligner l’ancien entraîneur de Crisnée sur prairie.

Une stratégie de gardien volant et beaucoup d’audace plus tard, les Sucriers parvenaient à décrocher un succès probant. "Ça fait du bien de continuer à avancer dans cette compétition. On sait qu’on n’ira certainement pas au bout mais on emmagasine de l’expérience. En plus, notre prochain match sera à domicile et celui d’après aussi en cas de qualification. Ce sont des belles affiches qui nous évitent des longs déplacements."

Tout semble rouler pour un Oreye qui après avoir parfaitement conclu son année avec une victoire face à l’Escale, lance parfaitement sa cuvée 2023.

Evere 4 (7) – Flémalle 4 (8)

Un Julien Creppe héroïque qualifie Flémalle

Actuel deuxième de D1, Flémalle rencontrait son homologue de… D2. Et si le duel pouvait paraître déséquilibré sur papier, la réalité du parquet était bien différente. "C’était une très belle équipe mais on s’y attendait. Ils avaient d’ailleurs plusieurs individualités intéressantes" pointait Vincent Creppe.

Au premier acte, Flémalle a ainsi géré les assauts locaux jusqu’à prendre les devants avant la pause (2-3). Au retour des vestiaires, les visiteurs peinent davantage à se créer des occasions et vont même voir leur adversaire repasser devant au marquoir. "Heureusement on a su égaliser mais j’ai demandé à mes joueurs de défendre pour que ça se joue aux tirs au but " expliquait le mentor des Mosans. Bien lui en a pris puisque, grâce à un Julien Creppe auteur de deux arrêts, les Flémallois ont émergé. "On va continuer à pouvoir jouer sur deux tableaux. Ce serait dommage de s’en priver avec l’effectif dont on dispose" concluait, non sans fierté, Vincent Creppe.

Marseille Wanze 7 – Tintigny 6

Marseille Wanze s’offre le leader invaincu

Après un début de saison réussi, les Wanzois étaient occupés à fameusement reculer au classement. Le duel face à un Tintigny qui n’avait pas encore connu la défaite donnait d’ailleurs peu d’espoir de voir la bande à Moulin amorcer une remontée dès début janvier. Et pourtant. Au terme d’un match rondement mené, les Marseillais ont émergé sur le fil "Disons qu’on reprend comme on avait commencé" rigolait Axel Delhalle.

Un succès qui vient récompenser la patience des Sucriers. "Le niveau de jeu était vraiment élevé. C’était un adversaire très joueur qui menait d’ailleurs 1-3 à la mi-temps" détaillait le responsable wanzois.

Mais à force de jouer, Tintigny va finalement déjouer. "En deuxième période nous avons su profiter de la taille de notre salle pour émerger physiquement. À force d’aller vers l’avant, leurs courses défensives étaient moins bien assurées et nous nous sommes engouffrés dans les espaces."

Voilà donc Marseille Wanze relancé en championnat. "Cette victoire fait énormément de bien après le gros passage à vide que nous avons connu. Nous devons viser le Top 5 pour avoir une carotte à aller chercher" se projetait Axel Delhalle, actuellement septième avec les siens.