Football - P4B (bilan de mi-saison) : Hamoir B ou l’art de la remontada menée par les Rats

Comment rebondir après un 3/15 ?

Grâce à des joueurs plus impliqués voyant le navire se transformer peu à peu en barque. "On s’est fait peur, même si l’objectif n’est pas forcément une montée en troisième provinciale, note Michaël Jourdan. Si seulement je pouvais compter sur un Jonathan Wathelet à chaque rencontre, ce serait formidable pour le groupe (sourire)." Dans le bas de classement, tout portait à croire que la saison aurait été longue. Dorénavant cinquième au général, c’est une tout autre équipe qui se présente face à ses adversaires.

Un Top 5 intégré

Quel rebondissement dans cette série avec cette "remontada" hamoirienne. Mais le meneur de troupes reste avant tout lucide. "Chaque résultat de rencontre ne peut être défini à l’avance, expose Michaël Jourdan. Notre championnat est malgré tout en demi-teinte. Des regrets sont évidemment à signaler et on ne peut que s’en mordre les doigts." Avec une différence de buts négative (NDLR: -13), il est justifiable de se poser des questions sur leur façon d’en être arrivés là où ils sont. "On prend trop de buts, s’insurge le T1. Puis, nous sommes beaucoup trop gentils derrière. D’ailleurs, nous n’avons encore eu aucun joueur suspendu pour abus de cartes jaunes et ce n’est pas normal. La mentalité du groupe n’a pas une once d’agressivité. "

Clôturer l’année avec un 15/15

Heureusement que les sites de paris sportifs ne s’intéressent pas à la P4. Les gains (ou les pertes) auraient pu être importants avec Hamoir B. Effectivement, qui aurait prédit qu’après cinq matchs sans victoire pour entamer le championnat, les Hamoiriens signeraient cinq victoires de suite peu avant la trêve ? Sûrement pas leur entraîneur. "Sans notre récent 15/15, on n’en serait pas là, argumente le tacticien hamoirien. Cela dit, lorsque nous prenons les trois points, c’est parce que nous sommes plus forts que l’adversaire. Il y a une telle cohésion dans cette équipe que je ne peux que m’en réjouir. Je veux garder cette cinquième place. "

«On veut recommencer l’année comme on l’a terminée»

"À nous de ne pas commettre les mêmes erreurs des mois précédents, commente Michaël Jourdan. Dans un premier temps, notre début de saison, sans oublier le tour final raté de l’an dernier." En effet, Hamoir B a perdu d’entrée face à Anthisnes (NDLR: 3-0). "Désormais, nous sommes plus matures et si on doit aborder le tour final, ce serait différemment. " Mais avant de se projeter, le moment présent est d’autant plus important. "Nous sommes déjà focus sur notre rencontre face à Modave. On veut recommencer l’année comme on l’a terminée."